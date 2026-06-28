مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خبر داد:
وارد شدن خسارت بر اثر وقوع سیلاب در 3 شهرستان استان اردبیل
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل به وارد شدن خسارت بر اثر وقوع سیلاب در برخی از شهرستانهای استان اشاره کرده و گفت: وقوع سیلاب در 3 شهرستان این استان خسارت برجای گذاشت. بر اثر جاری شدن سیل، 10ها واحد مسکونی دچار خسارت شده است.
به گزارش ایلنا، ایرج آقایی به تشریح جزئیات این حادثه و اقدامات امدادی انجام شده در این حوزه اشاره داشته و افزود: در پی هشدارهای هواشناسی و وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی از شهرستانهای استان اردبیل، نیروهای امدادی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان اردبیل از شب گذشته و از نخستین لحظات وقوع حادثه در مناطق درگیر سیلاب حضور یافتهاند. با تلاشهای انجام شده عملیات تخلیه منازل مسکونی خسارت دیده و انتقال ساکنان به نقاط امن با سرعت انجام شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل به وضعیت شهرستانهای خسارت دیده بر اثر جاری شدن سیلاب اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در شهرستان مشگینشهر 3 تیم عملیاتی به نقاط لازم اعزام شد و امدادگران موفق شدند 35 باب منزل مسکونی را تخلیه کنند.
آقایی تصریح کرد: همچنین در شهرستان پارسآباد مغان 2 تیم عملیاتی وارد عملیات شدند و 2 باب منزل مسکونی از آبگرفتگی تخلیه شد. در شهرستان بیلهسوار نیز 3 تیم عملیاتی به محل وقوع حادثه سیل اعزام شدند و در این راستا امدادگران 7 باب منزل مسکونی را تخلیه کردند.
وی بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی اشاره کرده و بیان داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا نیاز به کمک، میتوانند به صورت شبانهروزی با شماره اضطراری 112 ندای امداد تماس بگیرند و موارد ضروری را اطلاع دهند.