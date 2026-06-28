بهرهبرداری از ۲ طرح شاخص فرهنگی و ورزشی در رشت در هفته دولت امسال
معاون مهندسی و ساخت وزارت راه و شهرسازی از افتتاح سالن اجتماعات مصلای امام خمینی (ره) و استخر شنای فرهنگیان در رشت هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی یوسفیان معاون مهندسی و ساخت وزارت راه و شهرسازی در بازدید از مصلای رشت با حضور مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: عملیات تعمیر مصلای رشت که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، پس از وقفهای چندساله به دلیل کمبود اعتبار، با پیگیریهای ویژه در سال ۱۴۰۴ دوباره از سر گرفته شد.
وی با بیان اینکه اقداماتی نظیر برچیدن سقف قدیمی، مرمت گنبد، تعمیر دربهای چوبی، تعویض سامانه روشنایی و سقف کاذب و همچنین و نقاشی بخشهای داخلی انجام شده است، افزود: در حال حاضر این طرح در مرحله تکمیل نهایی شامل نصب سامانههای سرمایشی و گرمایشی، صوت و نور، کفپوش و صندلیها قرار دارد و با هماهنگی و پیگیریهای انجام شده، این طرح هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید.
معاون مهندسی و ساخت وزارت راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از ساختمان استخر فرهنگیان رشت هم گفت: طرح ساخت استخر شنای فرهنگیان رشت شامل بخشهای متنوعی از جمله استخر اصلی و کودکان، سالن بدنسازی، سونای خشک و بخار، جکوزی و کافیشاپ که با کارفرمایی آموزش و پرورش، در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال اجراست، در حال حاضر ۹۰ درصد پیشرفت ساخت دارد و هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مرتضی یوسفیان تاکید کرد: تلاش میشود تا با رفع موانع مالی و تسریع در عملیات عمرانی، این زیرساختهای مهم در موعد مقرر و برای رفاه حال شهروندان و فرهنگیان به بهره برداری برسد.