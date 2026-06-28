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محکومیت ۱۹ میلیارد تومانی صاحب خودروی قاچاق در رشت

محکومیت ۱۹ میلیارد تومانی صاحب خودروی قاچاق در رشت
کد خبر : 1805481
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مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از ضبط خودرو قاچاق و محکومیت بیش از ۱۹ میلیارد تومانی صاحب خودرو در رشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی گفت: شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت، به پرونده قاچاق یک دستگاه خودرو لکسوس به ارزش بیش از ۱۹ میلیارد تومان رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر و استعلام از گمرک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط خودرو قاچاق، متهم را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با دستور مقام قضایی خودروی قاچاق را در منزل مسکونی کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

 

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