مصدوم شدن ۱۲ نفر بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور آبادان به اهواز
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از مصدوم شدن ۱۲ نفر بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور آبادان به اهواز خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا، امروز یکشنبه اظهار کرد: شب گذشته، گزارش انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور آبادان به اهواز، مسیر فرعی حفار، بعد از زندان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.
دکتر افرا با بیان اینکه این حادثه ۱۲ مصدوم شامل ۱۰ خانم و ۲ مرد بر جای گذاشت، گفت: همه مصدومان پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: سه نفر به بیمارستان ۱۷ شهریور، پنج نفر به بیمارستان آیتالله طالقانی و چهار نفر به بیمارستان شهید بهشتی آبادان اعزام شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: مصدومان این حادثه توسط تیمهای عملیاتی اورژانس بهصورت ایمن به مراکز درمانی انتقال یافتند و روند درمان آنان در حال انجام است.