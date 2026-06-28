مصدوم شدن ۱۲ نفر بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور آبادان به اهواز

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

دکتر افرا با بیان اینکه این حادثه ۱۲ مصدوم شامل ۱۰ خانم و ۲ مرد بر جای گذاشت، گفت: همه مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: سه نفر به بیمارستان ۱۷ شهریور، پنج نفر به بیمارستان آیت‌الله طالقانی و چهار نفر به بیمارستان شهید بهشتی آبادان اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: مصدومان این حادثه توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس به‌صورت ایمن به مراکز درمانی انتقال یافتند و روند درمان آنان در حال انجام است.