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افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، هدف مهم اجرای طرح آرامش در شهر

افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، هدف مهم اجرای طرح آرامش در شهر
کد خبر : 1805463
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جانشین فرمانده انتظامی استان از اجرای مرحله بیست و هشتم طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی از اهداف مهم اجرای این طرح است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عادل منیر  با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله بیست و هشتم  طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت ۷۲ ساعت توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان اردبیل اجرا شد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری ۳۱۲ معتادو معتاد متجاهر، ۶۵ خرده فروش مواد مخدر، کشف ۳۲ کیلو و ۱۲۰ گرم انواع مواد مخدر، ۵۳۶ عدد قرص غیرمجاز و 4 دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و توقیف ۱۱  دستگاه خودرو از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.

سرهنگ منیر در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن  ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه است.

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