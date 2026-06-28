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تصادف دو خودروی پراید در هزارجریب نکا؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند

تصادف دو خودروی پراید در هزارجریب نکا؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1805450
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سخنگوی اورژانس مازندران از مصدومیت ۱۰ نفر در پی برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور هزارجریب شهرستان نکا خبر داد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: ساعت ۱۹ روز شنبه ششم تیرماه، گزارش برخورد دو دستگاه خودروی پراید در منطقه هزارجریب، نرسیده به سه‌راه بندبن، به مرکز پیام اورژانس شرق استان اعلام شد.

زکریا اشکپور افزود: بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس شهرستان نکا به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این سانحه ۱۰ نفر مصدوم شدند، گفت: مصدومان شامل پنج خانم ۱۷، ۴۱، ۴۴، ۴۴ و ۸۰ ساله و پنج آقای ۱۰، ۱۳، ۱۹، ۲۳ و ۵۰ ساله بودند.

سخنگوی اورژانس مازندران ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های بوعلی و امام حسین (ع) نکا منتقل شدند.

اشکپور خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش تیم‌های عملیاتی، هیچ‌یک از مصدومان این حادثه دچار وضعیت وخیم نبوده‌اند.

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