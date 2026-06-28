تصادف دو خودروی پراید در هزارجریب نکا؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند
سخنگوی اورژانس مازندران از مصدومیت ۱۰ نفر در پی برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور هزارجریب شهرستان نکا خبر داد.
به گزارش ایلنا، سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: ساعت ۱۹ روز شنبه ششم تیرماه، گزارش برخورد دو دستگاه خودروی پراید در منطقه هزارجریب، نرسیده به سهراه بندبن، به مرکز پیام اورژانس شرق استان اعلام شد.
زکریا اشکپور افزود: بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس شهرستان نکا به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در این سانحه ۱۰ نفر مصدوم شدند، گفت: مصدومان شامل پنج خانم ۱۷، ۴۱، ۴۴، ۴۴ و ۸۰ ساله و پنج آقای ۱۰، ۱۳، ۱۹، ۲۳ و ۵۰ ساله بودند.
سخنگوی اورژانس مازندران ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستانهای بوعلی و امام حسین (ع) نکا منتقل شدند.
اشکپور خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش تیمهای عملیاتی، هیچیک از مصدومان این حادثه دچار وضعیت وخیم نبودهاند.