خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهاسازی آب از سدهای بوستان و نگارستان گلستان از امشب

رهاسازی آب از سدهای بوستان و نگارستان گلستان از امشب
کد خبر : 1805449
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای گلستان و به منظور تامین بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی، بخشی از آب سدهای بوستان و نگارستان از ساعت ۲۰ امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ رهاسازی می‌شود.

به گزارش ایلنا از گلستان،  شرکت آب منطقه‌ای گلستان اعلام کرد: به منظور تامین بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی، بخشی از آب سد بوستان از ساعت ۲۰ روز یکشنبه مورخ ۷ تیرماه ۱۴۰۵ رهاسازی می‌شود؛ لذا به کشاورزان و اهالی محترم منطقه به ویژه مسیر رودخانه گرگانرود تاکید می‌شود: از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها و پایاب سد بوستان خودداری کنند.

رهاسازی آب بوستان با هدف مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه گرگانرود انجام می‌شود و از آنجا که رهاسازی آب از سد بوستان در این مرحله برای تامین آب اراضی کشاورزی پایین دست می‌باشد، لذا هرگونه برداشت آب توسط بهره برداران مسیر رودخانه گرگانرود در حد فاصل پایاب سد مذکور تا سد گلستان ممنوع است. 

همچنین به منظور تامین نیاز آبی مجاز قسمتی از اراضی کشاورزی مجاور کانال اصلی آبیاری سد نگارستان و رودخانه کبودوال، بخشی از آب سد از ساعت ۲۰ امشب رهاسازی می‌شود. 

به عموم مردم به ویژه کشاورزان و مجاوران مسیر کانال انتقال آب سد نگارستان و رودخانه کبودوال تاکید می‌شود از نزدیک شدن به حریم رودخانه و کانال مذکور خودداری نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی