زمین مورد نیاز برای ساخت مدارس در قزوین تامین شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری صبح امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر اجرای نهضت عدالت آموزشی گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ساخت مدارس جدید باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و در این مسیر اختصاص زمین برای احداث مدارس از الزامات مهم اجرای این طرح است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق پرجمعیت افزود: ساخت مدارس در اقبالیه، محمدیه و محدوده میدان مادر باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مرتبط برای اختصاص زمین و تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به ظرفیت صنایع استان در حوزه مسئولیت اجتماعی بیان کرد: همکاری واحدهای صنعتی در ساخت مدارس از ظرفیت‌های ارزشمند استان است و خوشبختانه برخی صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی اقدام به احداث مدارس ۱۲ کلاسه کرده‌اند که این اقدامات باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.

نوذری با قدردانی از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تصریح کرد: مدارس احداث‌شده توسط خیرین معمولاً با استانداردهای مناسب و کیفیت مطلوب ساخته می‌شود و لازم است از این ظرفیت ارزشمند حمایت بیشتری صورت گیرد. همچنین انتظار می‌رود اداره‌کل راه و شهرسازی در موضوع تأمین زمین، همکاری لازم با آموزش و پرورش را داشته باشد.

انتهای پیام/