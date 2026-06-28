به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی صبح امروز در مراسم افتتاح مرکز دندانپزشکی دانش‌آموزی قزوین گفت: تسهیل خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله دندانپزشکی برای عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از موضوعات اولویت دار ما در جلسات مختلف کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است.

وی تاکید کرد: در کنار مراکز دولتی، از ایجاد مراکز درمانی خیرساز و بخش خصوصی حمایت می کنیم چرا که این مراکز کمک حال بهبود شرایط خدمات رسانی در حوزه درمان هستند.

نماینده آبیک، البرز و قزوین در مجلس با اشاره به رویکرد برنامه هفتم از سمت درمان محوری به سمت پیشگیری محوری اعلام کرد: الحمدالله با تأکید بر اهمیت موضوعات پیشگیری و بعد از پیگیری‌های مستمر در برنامه هفتم توسعه حداقل ۵ درصد از اعتبارات مصوب سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت به سمت ارتقاء اصول پیشگیری در سطح جامعه و خودمراقبتی، غربالگری و پایش عوامل خطر هدایت شد.

وی ادامه داد: توجه به این موضوع نقش مهمی در کاهش چشمگیر بیماری ها و جلوگیری از هزینه‌های هنگفت و کمرشکن درمانی دارد.

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