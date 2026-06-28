عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
اختصاص ۵ درصد بودجه بیمه سلامت برای پیشگیری از بیماریها
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از اختصاص ۵ درصد اعتبارات بیمه سلامت به سمت پیشگیری از بیماریها در برنامه هفتم توسعه کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی صبح امروز در مراسم افتتاح مرکز دندانپزشکی دانشآموزی قزوین گفت: تسهیل خدماترسانی در حوزههای مختلف از جمله دندانپزشکی برای عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از موضوعات اولویت دار ما در جلسات مختلف کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است.
وی تاکید کرد: در کنار مراکز دولتی، از ایجاد مراکز درمانی خیرساز و بخش خصوصی حمایت می کنیم چرا که این مراکز کمک حال بهبود شرایط خدمات رسانی در حوزه درمان هستند.
نماینده آبیک، البرز و قزوین در مجلس با اشاره به رویکرد برنامه هفتم از سمت درمان محوری به سمت پیشگیری محوری اعلام کرد: الحمدالله با تأکید بر اهمیت موضوعات پیشگیری و بعد از پیگیریهای مستمر در برنامه هفتم توسعه حداقل ۵ درصد از اعتبارات مصوب سازمانهای بیمهگر پایه سلامت به سمت ارتقاء اصول پیشگیری در سطح جامعه و خودمراقبتی، غربالگری و پایش عوامل خطر هدایت شد.
وی ادامه داد: توجه به این موضوع نقش مهمی در کاهش چشمگیر بیماری ها و جلوگیری از هزینههای هنگفت و کمرشکن درمانی دارد.