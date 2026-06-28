برداشت جو از مزارع آوج آغاز شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج از آغاز برداشت محصول جو در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ تن جو از سطح ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، محمد افتخاری از آغاز برداشت محصول جو در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ تن جو از سطح ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شود.
وی با اشاره به آغاز عملیات برداشت جو در شهرستان اظهار کرد: بارندگیهای مطلوب بهاره، همراه با اجرای بهموقع برنامههای حمایتی و فنی، نقش مؤثری در بهبود وضعیت مزارع و افزایش عملکرد این محصول راهبردی داشته است.
تداوم روند مطلوب تولید در سال جاری میتواند ضمن افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، به بهبود درآمد کشاورزان منطقه نیز کمک کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج ابراز امیدواری کرد با ادامه شرایط مناسب تولید، بخش کشاورزی شهرستان در مسیر توسعه و ارتقای عملکرد محصولات زراعی گامهای مؤثرتری بردارد.