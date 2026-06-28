آتشسوزی در پی اتصال برقی در انبار بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد
مدیر روابط بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد گفت: اتصال برق در بامداد امروز یکشنبه موجب بروز آتشسوزی در انبار تجهیزات این بیمارستان شده که با حضور نیروهای آتشنشانی در حال اطفا است.
به گزارش ایلنا، فرهنگ کدخدایی بیان کرد: آتش سوزی در انبار تجهیزات بیمارستان شهدای عشایر به علت اتصالات برقی از سحرگاه امروز رخ داده که توسط عوامل آتشنشانی در حال اطفا است.
وی اظهار داشت: انبار داروی بیمارستان نیز در مجاورت انبار تجهیزات قرار دارد که تاکنون از سرایت آتش به این انبار پیشگیری شده است.
وی ادامه داد: این حادثه هیچگونه خطری برای بیماران و کادر درمان ایجاد نکرده است چراکه انبار تجهیزات، بهصورت مجزا از بخشهای بستری و درمانی بیمارستان قرار دارد.
به گفته کدخدایی تاکنون فردی در این حادثه آسیب ندیده است و نیروهای آتشنشانی همچنان در حال عملیات اطفای حریق هستند که پیشبینی میشود آتش به زودی مهار شود.