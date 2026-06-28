به گزارش ایلنا، فرهنگ کدخدایی بیان کرد: آتش سوزی در انبار تجهیزات بیمارستان شهدای عشایر به علت اتصالات برقی از سحرگاه امروز رخ داده که توسط عوامل آتش‌نشانی در حال اطفا است.

وی اظهار داشت: انبار داروی بیمارستان نیز در مجاورت انبار تجهیزات قرار دارد که تاکنون از سرایت آتش به این انبار پیشگیری شده است.

وی ادامه داد: این حادثه هیچ‌گونه خطری برای بیماران و کادر درمان ایجاد نکرده است چراکه انبار تجهیزات، به‌صورت مجزا از بخش‌های بستری و درمانی بیمارستان قرار دارد.

به گفته کدخدایی تاکنون فردی در این حادثه آسیب ندیده است و نیروهای آتش‌نشانی همچنان در حال عملیات اطفای حریق هستند که پیش‌بینی می‌شود آتش به زودی مهار شود.

انتهای پیام/