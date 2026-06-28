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پیش‌بینی برداشت ۴۰۰ تن لوبیای قرمز و چیتی از مزارع آوج

پیش‌بینی برداشت ۴۰۰ تن لوبیای قرمز و چیتی از مزارع آوج
کد خبر : 1805411
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج از پیش‌بینی برداشت ۴۰۰ تن لوبیای قرمز و چیتی از مزارع این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد افتخاری در این ارتباط گفت: امسال ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آوج به کشت انواع لوبیا، شامل لوبیای قرمز و چیتی، اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، حدود ۴۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب آوج برای تولید این محصول افزود: قرار گرفتن شهرستان آوج در اقلیم سرد، شرایط مطلوبی برای کشت و تولید لوبیای باکیفیت فراهم کرده و این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد تولید این محصول تبدیل کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج همچنین با تأکید بر مدیریت بهینه منابع آب خاطرنشان کرد: تمامی ۲۰۰ هکتار از مزارع لوبیای شهرستان با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری مدیریت می‌شود که نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف آب و پایداری تولید دارد.

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