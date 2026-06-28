۹ پرونده اراضی راکد تعیین تکلیف شد/برنهاد: اراضی صنعتی در خدمت تولید و اشتغال باشند

به گزارش ایلنا در این نشست، ۹ پرونده مرتبط با قراردادها و طرح‌های سرمایه‌گذاری مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی وضعیت اجرایی، تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف نهایی آن‌ها اتخاذ شد.

در مجموع ۶جلسه امسال این کمیته تاکنون ۸۷طرح رسیدگی و تعیین تکلیف شده است . این جلسه با حضور نمایندگان استانداری فارس، دادگستری کل استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس، خانه صنعت، معدن و تجارت استان و مدیران ذی‌ربط شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شد و آخرین وضعیت طرح‌های راکد، غیرفعال و دارای پیشرفت کند مورد بررسی قرار گرفت.

پایش مستمر قراردادها و طرح‌ها در اولویت برنامه‌ها

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در این جلسه با تأکید بر اهمیت ساماندهی طرح‌های راکد و قراردادهای غیرفعال اظهار داشت: پایش طرح‌ها و قراردادها به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده، مستمر و منظم و با اولویت ویژه در دستور کار شرکت قرار دارد و این روند با جدیت در تمامی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دنبال می‌شود.

عباس برنهاد افزود: هدف از برگزاری منظم جلسات پایش، تسریع در تعیین تکلیف طرح‌ها و قراردادها، رفع موانع موجود و ایجاد تحرک در روند ساخت‌وساز، تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی است.

وی خاطرنشان کرد: هرچه فرآیند بررسی و تعیین تکلیف طرح‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاری‌ها به مرحله تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های صنعتی استان فراهم‌تر خواهد شد.

اراضی صنعتی باید در خدمت تولید و اشتغال باشند

برنهاد با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی صنعتی استان گفت: اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مهم‌ترین سرمایه‌های توسعه‌ای استان محسوب می‌شوند که با هدف تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در اختیار متقاضیان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: افرادی که زمین صنعتی دریافت می‌کنند، متعهد هستند در چارچوب قراردادهای منعقدشده و بر اساس مجوزهای قانونی نسبت به اجرای طرح، تکمیل ساخت‌وساز و راه‌اندازی واحد تولیدی اقدام کنند و این اراضی نباید بدون استفاده یا خارج از اهداف تعیین‌شده باقی بمانند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: سیاست شرکت در گام نخست حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، رفع مشکلات اجرایی و کمک به فعال‌سازی طرح‌هاست، اما در مواردی که علی‌رغم اعطای فرصت‌های قانونی و پیگیری‌های مکرر اقدامی برای اجرای تعهدات صورت نگیرد، موضوع مطابق مقررات و ضوابط قانونی پیگیری خواهد شد.

شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های صنعتی با استمرار پایش

برنهاد ادامه داد: تجربه جلسات برگزارشده نشان می‌دهد استمرار و جدیت در پایش قراردادها و طرح‌های صنعتی، نقش مؤثری در تسریع روند اجرای پروژه‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و بازگشت طرح‌های راکد به چرخه تولید داشته است.

وی اظهار داشت: بسیاری از سرمایه‌گذاران پس از طرح موضوع در جلسات پایش و دریافت راهکارهای اجرایی، روند ساخت‌وساز و تکمیل طرح‌های خود را با سرعت بیشتری دنبال کرده‌اند که این موضوع بیانگر اثربخشی این فرآیند در مدیریت و هدایت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان تأکید کرد: هدف نهایی از واگذاری اراضی صنعتی، ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه اشتغال و رونق اقتصادی است و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با جدیت روند پایش، نظارت و تعیین تکلیف طرح‌ها و قراردادها را ادامه خواهد داد تا تمامی ظرفیت‌های موجود در مسیر تولید و توسعه صنعتی استان به‌کار گرفته شود.

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