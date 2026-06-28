نقش ویژه دستگاه قضا در احقاق حقوق مردم و تحکیم مبانی انقلاب/ وحدت رمز پیروزی جامعه

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضاییه در خیابان انقلاب خرم‌آباد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب در آستانه چهل و پنجمین سالگرد واقعه هفتم تیرماه ۱۳۶۰ اظهار کرد: در این واقعه یکی از فرزندان رشید، برجسته و بزرگ ایران یعنی شهید بهشتی به همراه ۷۲تن از یاران بزرگوارش به شهادت رسیدند، شهیدی که نقش ویژه‌ای در پایه‌ریزی و تدوین قانون اساسی نیز داشتند.

وی ادامه‌داد: شهید بهشتی به عنوان ایدئولوگ حوزه حقوق و رییس دیوان عالی کشور در تدوین و پایه‌ریزی و تدوین قانون اساسی نقش عمده‌ای داشت بنحوی که بعد از ۴۵ سال حضور ایشان را در سیستم قضایی احساس می‌کنیم.

نماینده عالی دولت در لرستان با اشاره به ممانعت استکبار از شکل گیری انقلاب با همکاری رژیم پهلوی یادآور شد: انقلاب اسلامی برخلاف این کارشکنی‌ها برقرار شد ولی دشمنان از روز اول با تشکیل لانه جاسوسی، طراحی کودتا، جنگ ۸ساله، تحریم اقتصادی و توطئه‌های ایادی داخلی و فریب‌خوردگان تشنه قدرت، هر روز یک توطئه جدید طراحی می‌کردند بنحوی که در دهه ۶۰ موجی از ترور و خشونت در جامعه انجام شد.

شاهرخی افزود: رهبر شهید ما در آن مقطع مورد ترور قرار گرفت. رییس جمهور و نخست‌وزیر را ترور کردند و با بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی، رییس دیوان عالی کشور شهید بهشتی، چهارتن از وزارا، تعدادی از معاونین وزرا و ۲۷ نماینده مجلس به شهادت رسیدند.

وی تاکید کرد: این رویداها از دهه ۶۰ تا جنگ ۱۲ روزه و رمضان، یک درس مهم داشت، دشمن در این جنگ‌ها تصور می‌کرد که با شهادت مسئولان، این نظام دچار فروپاشی شده و کار جمهوری اسلامی تمام می‌شود در حالیکه به برکت خون شهدا، مردم بیش از همیشه به جوش و خروش آمدند و پایگاه و جایگاه جمهوری اسلامی مستحکمتر شد.

وی افزود: امروز نیز دشمن دچار همین خطا شده و تصور می‌کرد اگر رهبری، فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و مقامات ارشد را به شهادت برساند، کشور فرو می‌پاشد ولی در عمل دیدند خون شهدا، ضامن بقا و کیان انقلاب است.

استاندار لرستان با اشاره به شهادت سید فخرالدین رحیمی نماینده وقت لرستان در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی گفت: این شهید عزیز نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی در لرستان از سال ۵۶ با دعوت حجت‌الاسلام والمسلمین آل اسحاق به مسجد علوی خرم‌آباد داشتند و مدت کوتاه حیاتشان نقش مهمی در شکل‌گیری حرکت انقلابی در استان داشتند.

شاهرخی با اشاره به نقش دستگاه قضا در احقاق حقوق مردم در حوادث مختلف اظهارداشت: امروز نیز با توجه به آشنایی دیرینه‌ای که با حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای داریم، باید بگوییم ایشان یکی از بهترین روسای قوه قضاییه که در جهت احقاق حقوق مردم، تحکیم مبانی انقلاب، مدیریت انقلابی نقش دارند، هستند و خوشبختانه یکی از روحانیون فاضل و برجسته یعنی حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در لرستان به عنوان یکی از استوانه‌های عظیم شورای تأمین در تحقق این اصول در لرستان نقش دارد.

نماینده عالی دولت در استان در بخش پایانی سخنانش؛ وجود مقام عظمای ولایت و حضور اثربخش آحاد مردم در تبعیت از ولایت مطلقه فقیه را رمز پیروزی ملت عنوان کرد و گفت: پیوند مردم با رهبری، جاودانه و نشأت گرفته از اعتقادات دینی ماست. حفظ وحدت و یکپارچگی نیز امروز رمز موفقیت است.

شاهرخی افزود: تضارب افکار در جامعه مانعی ندارد و موجب پیشرفت و اصلاح جامعه می‌شود ولی در کشور یک علم و علمدار وجود دارد که آن هم مقام معظم رهبری است که همگی باید پشت سر ایشان حرکت کنیم.

وی ادامه‌داد: دشمن در میدان و خیابان شکست خورده و تلاش می‌کند به سمت ایجاد چندگانگی حرکت کند در حالیکه سران قوا به صورت یکپارچه، در تبعیت محض از مقام معظم رهبری هستند. فصل الخطاب همه امور منویات مقام معظم رهبری است و هر صدایی که بوی تفرقه بدهد، مانند آب انداختن به آسیاب دشمن است.

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