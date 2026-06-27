یک کشته و 6 مصدوم دستاورد واژگونی خودرو در محور طبس به یزد

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در کیلومتر 82 محور مواصلاتی طبس به یزد به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد. خودروی مذکور که از مشهد به مقصد یزد در حال حرکت بود، به دلیل عدم توجه به جلو واژگون شد.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان در این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حادثه رانندگی یک پسربچه 7 ساله جان خود را از دست داد و 6 سرنشین دیگر خودروی مذکور مصدوم شدند. مصدومان این حادثه رانندگی توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.

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