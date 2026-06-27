قطع نمودن برق فجر انرژی خلیج فارس؛ زنگ هشدار برای پایداری انرژی صنایع راهبردی کشور

به گزارش ایلنا، قطع برق شرکت فجر انرژی خلیج فارس را نمی‌توان صرفاً یک اختلال فنی در یک مجتمع صنعتی دانست؛ رخدادی که بار دیگر اهمیت تأمین پایدار انرژی برای صنایع راهبردی کشور را یادآوری می‌کند.

فجر انرژی خلیج فارس طی سال‌های گذشته، علاوه بر ایفای نقش کلیدی در تأمین انرژی و یوتیلیتی مجتمع‌های پتروشیمی منطقه، در چارچوب مسئولیت اجتماعی و ملی خود، در دوره‌های اوج مصرف برق نیز به کمک شبکه سراسری آمده است. حاصل این همکاری، تأمین حدود ۱۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق در هفت تابستان گذشته بوده؛ ظرفیتی که نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق کشور و عبور از روزهای اوج مصرف ایفا کرده است.

اکنون اما این شرکت در حالی با اختلال ناشی از قطع برق شبکه بالادستی مواجه شده که همزمان در مسیر بازسازی و احیای ظرفیت‌های خود پس از حمله دشمنان ایران قرار دارد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود تأمین برق پایدار برای مجموعه‌ای که نقشی راهبردی در پشتیبانی از صنعت پتروشیمی کشور بر عهده دارد، با حساسیت و اولویت بیشتری دنبال شود.

این رخداد، پرسشی مهم را پیش روی متولیان صنعت برق قرار می‌دهد؛ اینکه برنامه عملیاتی برای تضمین پایداری برق صنایع راهبردی کشور چیست و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی اندیشیده شده است؟

صنعت پتروشیمی تنها یک بخش تولیدی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد ملی، تأمین‌کننده ارزآوری کشور و پیشران توسعه صنعتی به شمار می‌رود. از این رو، هرگونه اختلال در تأمین انرژی این صنعت، پیامدهایی فراتر از محدوده یک مجتمع یا منطقه صنعتی خواهد داشت و می‌تواند زنجیره تولید و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است که تأمین برق پایدار صنایع حیاتی، به‌ویژه در مناطق راهبردی، به‌عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، ضمن تشریح دلایل این رخداد، برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای تضمین استمرار تأمین انرژی و جلوگیری از تکرار چنین اختلالاتی به‌صورت شفاف اعلام کنند.

تولید پایدار، بدون انرژی پایدار امکان‌پذیر نیست؛ اصلی که امروز بیش از هر زمان دیگری باید در سیاست‌گذاری و مدیریت زیرساخت‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/