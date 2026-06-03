به گزارش ایلنا، یوسف سبحانی با حضور در جمع کارکنان و مسئولان پالایشگاه نفت امام خمینی شازند و استماع مستقیم دغدغه‌ها و مشکلات این مجتمع عظیم صنعتی، افزود: هدف اصلی از این حضور، تمرکز بر شنیدن دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات و همچنین ارائه راهکار برای برطرف کردن چالش‌های موجود است.

وی به موضوعات مطرح شده در این دیدار اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: در جلسه برگزار شده، 3 موضوع اساسی مطرح شد که به عنوان خط‌مشی اصلی و برنامه سال جاری کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت. مهم‌ترین این محورها، مسئله فلرینگ (سوزاندن گازهای مشعل) و نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها است.

بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی کل کشور به اقدامات پیش رو در راستای برطرف کردن چالش‌های موجود پالایشگاه شازند اشاره کرده و اظهار داشت: این موارد قرار است در سطح کارشناسان خبره بررسی گردد و از نظرات سازنده کارکنان و مدیران پالایشگاه نفت امام خمینی شازند در این زمینه استفاده شود.

سبحانی تصریح کرد: یکی از معضلات جدی که نیازمند اقدام فوری است، موضوع فلرینگ است. برآورد اولیه حاکی از آن است که سالانه حدود 250 میلیون دلار سرمایه ملی در اثر سوزاندن گازهای مشعل هدر می‌رود. این موضوع باید با نگاه عملیاتی و نتیجه‌محور، در اولویت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آینده قرار بگیرد.

وی بیان داشت: با تدبیر، ایجاد هماهنگی و فرماندهی مشترک برای اخذ مجوزهای لازم، می‌توان از هدررفت این سرمایه ملی جلوگیری کرد. از یک سو رفع مشکلات پالایشگاه شازند یک تکلیف ملی تلقی می‌شود و از سوی دیگر پالایشگاه یک بنگاه اقتصادی است که باید برای سهامداران خود سود‌آوری داشته باشد.

بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی کل کشور به جایگاه حساس پالایشگاه شازند در امنیت انرژی کشور اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: پالایشگاه شازند به عنوان بزرگترین پالایشگاه با خوراک نفت خام در کشور، نقشی حیاتی در تأمین سوخت و بنزین دارد و از جایگاه امنیتی ویژای نیز برخوردار است.

سبحانی ابراز داشت: عملکرد پالایشگاه نفت امام خمینی شازند در سال‌های اخیر در زمینه افزایش تولید و سود آوری قابل تقدیر است. این عملکرد مثبت حاکی از مدیریتی کارآمد، فعال و اندیشمند در رأس این پالایشگاه است. این موفقیت ارزشمند، شایسته تقدیر از مدیرعامل و تمامی پرسنل زحمتکش این مجموعه است.

به گزارش ایلنا، در این نشست تخصصی مدیران حوزه پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور بررسی چالش‌های موجود در مسیر تولید و عرضه گاز مایع (LPG)، راهکارهای کلیدی برای جلوگیری از فلرینگ (سوزاندن گازها)، تسهیل در فرآیندهای صادراتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری با هدف جلوگیری از هدررفت منابع ملی و افزایش ارزآوری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

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