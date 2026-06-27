استاندار: سهمیه سوخت کشاورزان گلستانی با توجه به مسیرهای طولانی مزارع اصلاح شود

به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها اعلام کرد: فرمانداران در برابر هرگونه خدشه به وحدت در خیابان مسئول‌اند و روند توسعه استان حتی در شرایط آماده‌باش نیز متوقف نشده است.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به نقش اثرگذار سخنرانان، روحانیون، نیروهای نظامی و مداحان در فضای اجتماعی استان، تصریح کرد: هرگونه اظهارنظر یا اقدام که موجب ایجاد دوگانگی شود، غیرقابل قبول است و فرمانداران باید نسبت به این موضوع حساس باشند.

طهماسبی با تشریح اقدامات عمرانی یک سال گذشته اعلام کرد که طی این مدت بیش از ۴۰۰ روستای استان آسفالت شده، بیش از هزار کیلومتر طرح هادی به اجرا رسیده و در مجموع ۴۹۵ هکتار زمین شناسایی شده است؛ به گفته او، از این میزان ۱۹۸ هکتار نیز برای اجرای طرح‌های مسکن، ایثارگران و جوانی جمعیت تغییر کاربری یافته که نشان‌دهنده شتاب‌گیری پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان است.

وی افزود: توسعه استان بر اساس شاخص‌های جمعیت، وسعت و میزان عقب‌ماندگی هر شهرستان دنبال می‌شود. زیرساخت‌های آب، برق، گاز و راه در این مناطق با سرعت در حال تکمیل است و نگاه مدیریتی استان، توسعه متوازن و فراشهرستانی است.

علی‌اصغر طهماسبی با بیان اینکه هر هفته سه مگاوات برق خورشیدی در استان آماده بهره‌برداری می‌شود، خواستار بازتاب دقیق‌تر اقدامات توسعه‌ای استان شد. دستگاه‌هایی که گزارش عملکرد ارائه ندهند، به‌عنوان دستگاه کم‌کار معرفی خواهند شد.

طهماسبی با اشاره به مشکلات کشاورزان در تأمین کود و سوخت، دستور داد توزیع کود بدون تأخیر انجام شود و سهمیه سوخت کشاورزان با توجه به مسیرهای طولانی مزارع اصلاح شود.

استاندار گلستان با قدردانی از بیش از ۱۲۰ روز حضور میدانی فرمانداران و مدیران در شرایط ویژه استان، نسبت به برخی تحرکات اجتماعی اخیر هشدار داد و گفت: در شرایط حساس کنونی، همه دستگاه‌ها باید برای حفظ وحدت، انسجام و آرامش جامعه تلاش کنند.

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