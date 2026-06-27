به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام میکائیل اسکندری امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این مراسم از ساعت ۱۰ صبح با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز، برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین نظری، استاد حوزه و دانشگاه، سخنران این آیین خواهد بود.

وی از مدیران، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نهادها، شرکت‌ها، مراکز علمی، فرهنگی، نظامی و انتظامی و همچنین عموم مردم دعوت کرد با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشته و با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کنند.

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