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مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر و آیت‌الله خامنه‌ای در تبریز برگزار می‌شود

مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر و آیت‌الله خامنه‌ای در تبریز برگزار می‌شود
کد خبر : 1805136
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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی از برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، شهدای هفتم تیر و رهبر شهید در روز یکشنبه هفتم تیرماه در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام میکائیل اسکندری امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این مراسم از ساعت ۱۰ صبح با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز، برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین نظری، استاد حوزه و دانشگاه، سخنران این آیین خواهد بود.

وی از مدیران، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نهادها، شرکت‌ها، مراکز علمی، فرهنگی، نظامی و انتظامی و همچنین عموم مردم دعوت کرد با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشته و با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کنند.

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