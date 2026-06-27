تصویر سیاهگوش در ارسباران ثبت شد
رئیس پارک ملی ارسباران از ثبت تصویر یک قلاده سیاهگوش در این منطقه خبر داد و این رخداد را گواهی بر امنیت زیستگاه و وضعیت مطلوب تنوع زیستی جنگلهای ارسباران دانست.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حاتم شیرچنگ امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام ثبت تصویر یک قلاده سیاهگوش در جنگلهای ارسباران اظهار کرد: ثبت این گونه ارزشمند و کمیاب، بیانگر پویایی اکولوژیکی، امنیت زیستگاه و غنای تنوع زیستی در این ذخیرهگاه کمنظیر طبیعی است.
وی افزود: سیاهگوش با نام علمی Lynx lynx و نام محلی «وشق»، یکی از شاخصترین و ارزشمندترین گربهسانان ایران به شمار میرود که جنگلهای ارسباران به دلیل توپوگرافی کوهستانی، پوشش گیاهی متراکم و فراوانی طعمه، از مهمترین و مناسبترین زیستگاههای آن محسوب میشود و از جمعیت قابل قبولی برخوردار است.
شیرچنگ با اشاره به ویژگیهای این گونه گفت: سیاهگوش اوراسیایی بزرگترین گونه در میان سیاهگوشهاست و پاهای بلند، کفپوشهای ضخیم، دم کوتاه با نوک سیاه و دسته موهای سیاه در انتهای گوشها از شاخصترین ویژگیهای ظاهری آن است. این گربهسان شبزی و منزوی، عمدتاً از خرگوشها، جوندگان و سایر طعمههای کوچک تغذیه میکند و نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیکی زیستگاه دارد.
رئیس پارک ملی ارسباران با تأکید بر اینکه سیاهگوش در فهرست گونههای حمایتشده کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: فیلم این قلاده سیاهگوش توسط محیطبان رضا نقدی ثبت شده است که این اقدام ارزشمند، بار دیگر اهمیت تلاشهای شبانهروزی محیطبانان در پایش و حفاظت از حیاتوحش ارسباران را به نمایش گذاشت.