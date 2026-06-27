به گزارش خبرنگار ایلنا، علی محمدپناه، در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹۰ مرکز متادون‌درمانی شامل ۱۰ مرکز دولتی و ۱۸۰ مرکز خصوصی در استان فعال است و تاکنون ۲۱ هزار نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: ۱۵ مرکز ماده ۱۵ و یک مرکز ماده ۱۶ نیز در استان به افراد دارای اختلال مصرف مواد خدمات ارائه می‌کنند و در مراکز درمانی تلاش می‌شود با جایگزینی دارویی و برنامه‌های درمانی، روند ترک و بازگشت افراد به زندگی عادی تسهیل شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان با اشاره به اقدامات اشتغال‌محور در مراکز درمانی گفت: در مرکز ماده ۱۶ کارگاه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال راه‌اندازی شده و تاکنون ۸۳ نفر وارد بازار کار شده‌اند.

محمدپناه همچنین از کشف یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۲ هزار و ۳۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر در سال گذشته خبر داد و افزود: برنامه‌های پاکسازی محلات و مقابله با عرضه‌کنندگان مواد مخدر به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

وی پیشگیری علمی و خانواده‌محور را اولویت اصلی در حوزه مقابله با اعتیاد عنوان کرد و گفت: آموزش خانواده‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس و محیط‌های کار و استفاده از ظرفیت معلمان به عنوان سفیران پیشگیری در دستور کار قرار دارد.

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