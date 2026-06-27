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جمع‌آوری ۱۲۰۰ معتاد متجاهر در کردستان / ۲۱ هزار نفر از خدمات درمان اعتیاد استفاده کردند/کردستان

جمع‌آوری ۱۲۰۰ معتاد متجاهر در کردستان / ۲۱ هزار نفر از خدمات درمان اعتیاد استفاده کردند/کردستان
کد خبر : 1805101
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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان گفت: از ابتدای اجرای برنامه‌های مقابله با اعتیاد، هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر در استان جمع‌آوری شده‌اند و هم‌اکنون ۲۲۰ نفر از آنان در مرکز ماده ۱۶ سنندج نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی محمدپناه، در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹۰ مرکز متادون‌درمانی شامل ۱۰ مرکز دولتی و ۱۸۰ مرکز خصوصی در استان فعال است و تاکنون ۲۱ هزار نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: ۱۵ مرکز ماده ۱۵ و یک مرکز ماده ۱۶ نیز در استان به افراد دارای اختلال مصرف مواد خدمات ارائه می‌کنند و در مراکز درمانی تلاش می‌شود با جایگزینی دارویی و برنامه‌های درمانی، روند ترک و بازگشت افراد به زندگی عادی تسهیل شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان با اشاره به اقدامات اشتغال‌محور در مراکز درمانی گفت: در مرکز ماده ۱۶ کارگاه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال راه‌اندازی شده و تاکنون ۸۳ نفر وارد بازار کار شده‌اند.

محمدپناه همچنین از کشف یک  هزار و ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۲ هزار و ۳۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر در سال گذشته خبر داد و افزود: برنامه‌های پاکسازی محلات و مقابله با عرضه‌کنندگان مواد مخدر به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

وی پیشگیری علمی و خانواده‌محور را اولویت اصلی در حوزه مقابله با اعتیاد عنوان کرد و گفت: آموزش خانواده‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس و محیط‌های کار و استفاده از ظرفیت معلمان به عنوان سفیران پیشگیری در دستور کار قرار دارد.

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