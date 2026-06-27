به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار تردد زائران از مرز خسروی، گفت: از مجموع ترددهای ثبت‌شده در این بازه زمانی، ۹ هزار و ۷۸۳ نفر از زائران وارد کشور شده و ۱۱ هزار و ۸۸۸ نفر نیز از طریق این مرز برای زیارت عتبات عالیات از کشور خارج شده‌اند که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از مسیر خسروی است.

وی با بیان اینکه روند تردد زائران در ایام محرم بدون هیچ‌گونه مشکل و با نظم مطلوب انجام شده است، افزود: مرز خسروی به دلیل امنیت پایدار، مسیر کوتاه‌تر تا عتبات عالیات، امکانات مناسب و سهولت دسترسی، به یکی از مهم‌ترین و مطمئن‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران حسینی تبدیل شده و هر سال بر تعداد استفاده‌کنندگان از این مسیر افزوده می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: تمامی امکانات رفاهی، خدماتی، پشتیبانی، امدادی، بهداشتی و حمل‌ونقلی در پایانه مرزی خسروی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

سلیمی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای افزایش ظرفیت خدمات، تسهیل عبور و مرور زائران، ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل، مدیریت ترافیک و ارتقای کیفیت خدمات در مرز خسروی انجام شده تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و سهولت بیشتری سفر معنوی خود را انجام دهند.

وی تأکید کرد: مرز بین‌المللی خسروی به‌عنوان قدیمی‌ترین مرز رسمی ایران با عراق، به واسطه برخورداری از زیرساخت‌های گسترده، امنیت مطلوب، امکانات مناسب و مسیر کوتاه‌تر به شهرهای زیارتی عراق، ظرفیت بالایی برای میزبانی از میلیون‌ها زائر اربعین دارد و امسال نیز با آمادگی کامل آماده استقبال از خیل عظیم عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

مرز بین‌المللی خسروی در شهرستان قصرشیرین، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی کشور برای تردد زائران عتبات عالیات به شمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به اربعین حسینی، حجم تردد از این مرز به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

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