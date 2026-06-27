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رفع تداخلات ۱۶ پرونده اراضی فارس ۴۲۲۱ هکتار تعیین تکلیف شد

رفع تداخلات ۱۶ پرونده اراضی فارس ۴۲۲۱ هکتار تعیین تکلیف شد
کد خبر : 1805040
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مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان فارس خبر داد و گفت: در این نشست ۱۶ پرونده اراضی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت ۴۲۲۱ هکتار از اراضی غیر ملی تعیین تکلیف و تثبیت شد.

به گزارش ایلنا، نبی اله یزدی بیان کرد: در این کمیسیون ۱۱ پلاک از شهرستان سروستان یک پلاک از شهرستان خنج دو پلاک از شهرستان زرین‌دشت و دو پلاک از شهرستان لارستان بررسی شد.

به گفته وی؛ در جریان این بررسی‌ها مستندات مربوط به سوابق ثبتی نقشه‌های تداخلات محدوده پلاک‌ها گزارش‌های بازدید میدانی وضعیت اراضی ملی و غیرملی و سایر اسناد و مدارک مرتبط به دقت ارزیابی شد و در نهایت منجر به تثبیت و تعیین تکلیف مجموع ۴۲۲۱ هکتار از اراضی غیر ملی گردید.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بر اهمیت برگزاری مستمر جلسات کمیسیون رفع تداخلات تأکید کرد و جلسات این کمیسیون را گامی مؤثر در تثبیت مالکیت اراضی کاهش اختلافات و تسریع در ارائه خدمات به بهره‌برداران بخش کشاورزی دانست.

 

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