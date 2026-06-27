رفع ۳۰۲۹ عیب شبکه برق شیراز در قالب طرح «سامان»
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از اجرای موفق طرح سامان در سطح این شرکت خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای قابلیت اطمینان شبکه، کاهش خاموشیها، پیشگیری از بروز حوادث و بهبود کیفیت خدمترسانی به مشترکان در مناطق مختلف تحت پوشش شرکت اجرا شده است.
به گزارش ایلنا، احمد رضا خسروی با اشاره به اینکه طرح سامان یک برنامه عملیاتی هدفمند برای پایش، سرویس، اصلاح و رفع عیوب شبکههای توزیع برق با بهره گیری از چرخه PDCA است، افزود: در این طرح با حضور اکیپهای تخصصی بازدید، تجهیزات و زیرساختهای شبکه بهصورت میدانی بررسی شده و اقدامات پیشگیرانه پیش از بروز خرابی و خاموشی انجام میشود.
به گفته وی اجرای این رویکرد علاوه بر افزایش عمر تجهیزات، موجب کاهش زمان رفع خاموشیها ، افزایش ایمنی کارکنان، ارتقای تاب آوری شبکه و افزایش رضایتمندی مشترکان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه در قالب طرح سامان تاکنون ۳۲۰۰ نفرساعت فعالیت عملیاتی انجام شده است، اظهار داشت: این عملیات با مشارکت ۶۲ نفر از نیروهای عملیاتی، بهرهگیری از ۲۹ دستگاه خودروی عملیاتی و فعالیت ۳۱ اکیپ اجرایی انجام شده است.
خسروی ادامه داد: در اجرای این طرح، ۳۵۰ کیلومتر از شبکه فشار متوسط و ۳۵ کیلومتر از شبکه فشار ضعیف سرویس و پایش شده و همچنین ۴۰ فیدر ۲۰ کیلوولت مورد بررسی و اقدامات اصلاحی قرار گرفته است. این عملیات در ۱۷ امور و ناحیه تحت پوشش شرکت انجام شده و در مجموع ۳۰۲۹ مورد عیب در شبکه شناسایی و برطرف شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر نقش پیشگیرانه طرح سامان در افزایش تابآوری شبکه گفت: این طرح با تمرکز بر شناسایی نقاط ضعف، اصلاح تجهیزات فرسوده و رفع نقاط حادثهخیز، از بروز مشکلات احتمالی در شبکه جلوگیری کرده و زمینه تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان را فراهم میکند.
خسروی با اشاره به اقدامات انجامشده در بخش تجهیزات افزود: در قالب طرح سامان، عملیات کاورینگ ۲۵۰۰ تجهیز، سرویس ۹۸ دستگاه پست هوایی و ۲۵۰ دستگاه پست زمینی انجام شده است. همچنین ۶۰ دستگاه کلید شبکه سرویس، ۸۵ نقطه حادثهخیز اصلاح و اقدامات متعددی برای بهبود شرایط فنی شبکه به اجرا درآمده است.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات انجامشده در این طرح میتوان به هرس و شاخهزنی ۷۱۰ اصله درخت، اصلاح ۵۱ مورد برقگیر، اصلاح ۱۱۲ مورد مقره و رفع ۸۱۰ مورد اتصال سست در شبکه اشاره کرد که نقش مهمی در کاهش خاموشیهای ناشی از عوامل فنی و محیطی دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پایان اظهار داشت: طرح سامان نمونهای از برنامههای اثربخش در حوزه نگهداری پیشگیرانه شبکه است که با تکیه بر توان نیروهای عملیاتی، استفاده بهینه از تجهیزات و شناسایی بهموقع مشکلات، مسیر ارتقای کیفیت خدمات برقرسانی و افزایش رضایتمندی مشترکان را هموار میکند.