رفع ۳۰۲۹ عیب شبکه برق شیراز در قالب طرح «سامان»

به گزارش ایلنا، احمد رضا خسروی با اشاره به اینکه طرح سامان یک برنامه عملیاتی هدفمند برای پایش، سرویس، اصلاح و رفع عیوب شبکه‌های توزیع برق با بهره گیری از چرخه PDCA است، افزود: در این طرح با حضور اکیپ‌های تخصصی بازدید، تجهیزات و زیرساخت‌های شبکه به‌صورت میدانی بررسی شده و اقدامات پیشگیرانه پیش از بروز خرابی و خاموشی انجام می‌شود.

به گفته وی اجرای این رویکرد علاوه بر افزایش عمر تجهیزات، موجب کاهش زمان رفع خاموشی‌ها ، افزایش ایمنی کارکنان، ارتقای تاب آوری شبکه و افزایش رضایتمندی مشترکان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه در قالب طرح سامان تاکنون ۳۲۰۰ نفرساعت فعالیت عملیاتی انجام شده است، اظهار داشت: این عملیات با مشارکت ۶۲ نفر از نیروهای عملیاتی، بهره‌گیری از ۲۹ دستگاه خودروی عملیاتی و فعالیت ۳۱ اکیپ اجرایی انجام شده است.

خسروی ادامه داد: در اجرای این طرح، ۳۵۰ کیلومتر از شبکه فشار متوسط و ۳۵ کیلومتر از شبکه فشار ضعیف سرویس و پایش شده و همچنین ۴۰ فیدر ۲۰ کیلوولت مورد بررسی و اقدامات اصلاحی قرار گرفته است. این عملیات در ۱۷ امور و ناحیه تحت پوشش شرکت انجام شده و در مجموع ۳۰۲۹ مورد عیب در شبکه شناسایی و برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر نقش پیشگیرانه طرح سامان در افزایش تاب‌آوری شبکه گفت: این طرح با تمرکز بر شناسایی نقاط ضعف، اصلاح تجهیزات فرسوده و رفع نقاط حادثه‌خیز، از بروز مشکلات احتمالی در شبکه جلوگیری کرده و زمینه تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان را فراهم می‌کند.

خسروی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش تجهیزات افزود: در قالب طرح سامان، عملیات کاورینگ ۲۵۰۰ تجهیز، سرویس ۹۸ دستگاه پست هوایی و ۲۵۰ دستگاه پست زمینی انجام شده است. همچنین ۶۰ دستگاه کلید شبکه سرویس، ۸۵ نقطه حادثه‌خیز اصلاح و اقدامات متعددی برای بهبود شرایط فنی شبکه به اجرا درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات انجام‌شده در این طرح می‌توان به هرس و شاخه‌زنی ۷۱۰ اصله درخت، اصلاح ۵۱ مورد برقگیر، اصلاح ۱۱۲ مورد مقره و رفع ۸۱۰ مورد اتصال سست در شبکه اشاره کرد که نقش مهمی در کاهش خاموشی‌های ناشی از عوامل فنی و محیطی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پایان اظهار داشت: طرح سامان نمونه‌ای از برنامه‌های اثربخش در حوزه نگهداری پیشگیرانه شبکه است که با تکیه بر توان نیروهای عملیاتی، استفاده بهینه از تجهیزات و شناسایی به‌موقع مشکلات، مسیر ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی و افزایش رضایتمندی مشترکان را هموار می‌کند.

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