دستگیری عامل تیراندازی در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی به سمت برادر خودش در یکی از محلات این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری ۲ نفر از اعضای یک خانواده و تیراندازی با اسلحه گرم و رعب و وحشت برای شهروندان، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۴ مدرس با تحقیقات خود و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در یک حرکت ضربتی وی را دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف خانوادگی عنوان کرد، گفت: سلاح شکاری که در تیراندازی مورد استفاده قرار گرفته بود کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.