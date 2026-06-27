دستگیری عامل تیراندازی در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری ۲ نفر از اعضای یک خانواده و تیراندازی با اسلحه گرم و رعب و وحشت برای شهروندان، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۴ مدرس با تحقیقات خود و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در یک حرکت ضربتی وی را دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف خانوادگی عنوان کرد، گفت: سلاح شکاری که در تیراندازی مورد استفاده قرار گرفته بود کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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