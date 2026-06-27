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رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه:

تولید محصولات کشاورزی استان به رکورد ۵.۷ میلیون تُن رسید

تولید محصولات کشاورزی استان به رکورد ۵.۷ میلیون تُن رسید
کد خبر : 1805032
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از ثبت رکورد تولید پنج میلیون و ۷۴۸ هزار تُن محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان تولید، جایگاه کرمانشاه را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی کشور بیش از پیش تثبیت کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید کریمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح سیمای بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، مجموع اراضی کشاورزی استان ۹۰۳ هزار هکتار است که از این میزان، ۷۰۶ هزار هکتار به اراضی زراعی، ۱۹۶ هزار هکتار به اراضی آبی و ۴۱ هزار هکتار به باغات اختصاص دارد.

وی افزود: از مجموع پنج میلیون و ۷۴۸ هزار تُن تولیدات کشاورزی استان، چهار میلیون و ۸۴۵ هزار تُن مربوط به محصولات زراعی، ۶۰۱ هزار تُن محصولات دامی و ۳۰۱ هزار تُن محصولات باغی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این بخش گفت: هم‌اکنون ۱۵۳ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی استان فعالیت می‌کنند و جمعیت دامی کرمانشاه به سه میلیون و ۴۰۰ هزار رأس رسیده است. همچنین ۵۵۰ واحد مرغداری صنعتی در استان مشغول تولید هستند.

کریمی مدیریت منابع آب را از اولویت‌های بخش کشاورزی استان دانست و افزود: در حال حاضر ۱۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه به سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شده و ۵۵ مرکز جهاد کشاورزی نیز خدمات فنی، آموزشی و مدیریتی را به بهره‌برداران ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه ملی کرمانشاه در تولید محصولات راهبردی خاطرنشان کرد: این استان در تولید نخود رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، در تولید آفتابگردان آجیلی و جو دوم، در تولید ذرت دانه‌ای و چغندرقند سوم، در تولید گندم و انجیر پنجم، در تولید زعفران ششم و در تولید گردو و زیتون هفتم کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تأکید کرد: این دستاوردها بیانگر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در تأمین امنیت غذایی کشور، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد کشاورزی است و کرمانشاه را به یکی از استان‌های راهبردی در تولید محصولات کشاورزی تبدیل کرده است.

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