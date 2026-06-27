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تقویت ناپایداری هوا و کاهش محسوس دمای هوای گیلان

تقویت ناپایداری هوا و کاهش محسوس دمای هوای گیلان
کد خبر : 1805031
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با ورود سامانه بارشی از عصر دیروز به گیلان دمای هوا به طور میانگین ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با ورود سامانه خنک و بارشی به گیلان از عصر دیروز در برخی مناطق گیلان باران می‌بارد و روند کاهش دما آغاز شده و تا اواسط هفته ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت. 

محمد دادرس با بیان اینکه بارش‌ها در برخی مناطق به ویژه در مناطق کوهستانی استان نسبتا شدید است افزود: رعد و برق و تگرگ هم از پدیده‌های جوی در برخی مناطق استان خواهد بود.

وی افزود: دریای خزر برای فعالیت‌های دریانوردی تا اواسط هفته نامناسب است.

 

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