نجات بختگان و طشک ضرورتی ملی برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه است

به گزارش ایلنا، مسعود نوشادی در نشست ویژه بررسی «سند ملی نقشه راه احیای تالاب‌های بختگان و طشک» که در دانشگاه شیراز برگزار شد، با اشاره به روند اقدامات انجام‌شده برای صیانت از این دو زیست‌بوم ارزشمند اظهار کرد: تالاب‌های بختگان و طشک به‌عنوان دومین دریاچه داخلی کشور، سال‌هاست تحت تأثیر برداشت‌های نامتوازن از منابع آب، توسعه‌های ناهماهنگ در بالادست و ورود آلاینده‌ها با چالش‌های جدی مواجه هستند.

رئیس بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز افزود: طی سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از مطالعات علمی و اقدامات اجرایی با محوریت دانشگاه شیراز و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان فارس برای احیای این تالاب‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به مطالعات تخصصی در حوزه‌های هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، زمین‌شناسی، بیلان آب، مهندسی رودخانه، رسوب و ریزگردها گفت: بر پایه نتایج این مطالعات، «سند ملی نقشه راه احیای تالاب‌های بختگان و طشک» با مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان تدوین و مسیر اقدامات اجرایی مشخص شد. این سند سال گذشته به تصویب رسید و اکنون با همکاری دانشگاه شیراز، اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس، استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل منابع طبیعی و سایر نهادهای مسئول، وارد مرحله اجرا و پایش شده است.

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش دبیرخانه ستاد احیای تالاب‌ها در این دانشگاه اظهار داشت: مهم‌ترین وظیفه دبیرخانه، نظارت بر اجرای مصوبات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بازنگری مستمر اقدامات بر اساس سند ملی نقشه راه است. در همین راستا تاکنون ۱۲ نشست عمومی و تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و بازدیدهای میدانی متعددی نیز برای بررسی روند اجرای برنامه‌ها انجام گرفته است.

نوشادی با بیان اینکه احیای تالاب‌های بختگان و طشک یک پروژه کوتاه‌مدت نیست، تصریح کرد: تأمین حقابه زیست‌محیطی، مدیریت مصرف آب در حوضه‌های بالادست، کنترل منابع آلاینده و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین ارکان این برنامه به شمار می‌رود. احیای این تالاب‌ها فرایندی مستمر، علمی و بین‌بخشی است که تنها با تعهد و همکاری همه نهادهای مسئول به نتیجه خواهد رسید.

دبیر اجرایی ستاد احیای تالاب‌های استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، روند بازگشت حیات به تالاب‌های بختگان و طشک شتاب گیرد و این سرمایه ارزشمند طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ شود.

گفتنی است نشست بررسی «سند ملی نقشه راه احیای تالاب‌های بختگان و طشک» با حضور نمایندگان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، شرکت سهامی آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز برگزار شد.

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