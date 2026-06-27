قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا ازرشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه دوم تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۶۲ میلیون تومان

نیم سکه ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

ربع سکه ۵۰ میلیون تومان

سکه گرمی ۲۶ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۴۳۵ تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۱۰۵ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۶۶ هزار تومان معامله می‌شود.

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