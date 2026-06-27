به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبداللهی گفت: در راستای اجرای مصوبه بیستمین جلسه شورای‌عالی مسکن و با هدف افزایش عرضه مسکن، طرح تأمین مسکن استیجاری با استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی دولتی در استان فارس آغاز شده و شناسایی سایر واحدهای آماده نیز با جدیت ادامه دارد.

عبداللهی با اشاره به ابلاغ مصوبه بیستمین جلسه شورای‌عالی مسکن اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق فروش یا معاوضه املاک و اراضی در اختیار خود با واحدهای مسکونی آماده، نسبت به اجرای طرح تأمین مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان اقدام کند.

وی افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس از نخستین روزهای ابلاغ این مصوبه، با برگزاری نشست‌های کارشناسی و تخصصی با انبوه‌سازان، شرکت‌های ساختمانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر فعالان حوزه مسکن، فرآیند شناسایی واحدهای واجد شرایط را آغاز کرد.

عبداللهی ادامه داد: نتیجه این اقدامات، انعقاد قرارداد خرید ۱۹۶ واحد مسکونی در محله سهل‌آباد شیراز از طریق معاوضه اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی شهری ایران است. این واحدها که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پس از تکمیل، در قالب طرح مسکن استیجاری به زوج‌های جوان واجد شرایط واگذار خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه سهم استان در این طرح ۵۶۰ واحد مسکونی تعیین شده است، تصریح کرد: تاکنون با احتساب ۱۹۶ واحد شیراز، نزدیک به ۳۰۰ واحد مسکونی در شهرستان‌های مختلف استان از جمله لارستان، شهر جدید صدرا و چند شهرستان دیگر شناسایی و تأمین شده است. همچنین فرآیند انعقاد قرارداد برای تأمین سایر واحدها با جدیت در حال انجام است تا سهمیه تعیین‌شده استان به طور کامل محقق شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و استانداری فارس در اجرای این طرح، اظهار داشت: هم‌افزایی میان وزارت راه و شهرسازی، مدیریت ارشد استان و بخش خصوصی، زمینه اجرای سریع‌تر این طرح و بهره‌مندی هرچه زودتر زوج‌های جوان از واحدهای مسکن استیجاری را فراهم کرده است.

عبداللهی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و همکاری بخش خصوصی، اجرای کامل سهمیه ۵۶۰ واحدی استان در طرح مسکن استیجاری را با جدیت دنبال خواهد کرد.

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