ثبت آلودگی هوا در ۴ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز، شاخص کیفیت هوا در بهبهان با عدد ۱۰۶، ایستگاه نیوساید اهواز با عدد ۱۱۹، شوش با عدد ۱۳۳ و شوشتر با عدد ۱۰۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.