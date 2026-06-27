ثبت آلودگی هوا در ۴ شهر خوزستان
کیفیت هوای چهار شهر خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز، شاخص کیفیت هوا در بهبهان با عدد ۱۰۶، ایستگاه نیوساید اهواز با عدد ۱۱۹، شوش با عدد ۱۳۳ و شوشتر با عدد ۱۰۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
مسجدسلیمان با شاخص کیفیت هوای ۲۵ تنها شهر استان با وضعیت سبز و هوای پاک است و مابقی ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در خوزستان در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارند.