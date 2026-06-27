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ثبت آلودگی هوا در ۴ شهر خوزستان

ثبت آلودگی هوا در ۴ شهر خوزستان
کد خبر : 1804896
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کیفیت هوای چهار شهر خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز، شاخص کیفیت هوا در بهبهان با عدد ۱۰۶، ایستگاه نیوساید اهواز با عدد ۱۱۹، شوش با عدد ۱۳۳ و شوشتر با عدد ۱۰۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

مسجدسلیمان با شاخص کیفیت هوای ۲۵ تنها شهر استان با وضعیت سبز و هوای پاک است و مابقی ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در خوزستان در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارند.

 

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