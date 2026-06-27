خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام مسئول خبر داد؛

تامین ۵۱ قطعه زمین برای احداث ۱۰۲ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در پل‌دختر

تامین ۵۱ قطعه زمین برای احداث ۱۰۲ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در پل‌دختر
کد خبر : 1804867
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی پلدختر گفت: ۵۱ قطعه زمین برای احداث ۱۰۲ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان تأمین شد.

به گزارش ایلنا، حبیب‌اله عادلی روز شنبه ششم تیر ماه در جریان بازدید میدانی از پروژه آماده‌سازی سایت ۸ هکتاری نهضت ملی مسکن، بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مرتبط با تأمین مسکن تأکید کرد. 

وی اظهار داشت: در این سایت، ۵۱ قطعه زمین (۱۰۲ واحد مسکونی) در قالب طرح نهضت ملی مسکن و ۲۶ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است. 

عادلی همچنین افزود: ۲۳ قطعه زمین دیگر شامل ۴۶ واحد مسکونی نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن به تعاونی فرهنگیان شهرستان تخصیص داده شده است. 

رئیس اداره راه و شهرسازی پلدختر با اشاره به روند اجرایی پروژه بیان کرد: عملیات آماده‌سازی این سایت توسط شهرداری پلدختر در حال انجام است و در حال حاضر پروژه حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

وی خاطرنشان کرد: اجرای به‌موقع عملیات آماده‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، نقش مهمی در تسریع روند ساخت‌وساز و تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان پلدختر خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی