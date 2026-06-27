به گزارش ایلنا، حبیب‌اله عادلی روز شنبه ششم تیر ماه در جریان بازدید میدانی از پروژه آماده‌سازی سایت ۸ هکتاری نهضت ملی مسکن، بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مرتبط با تأمین مسکن تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در این سایت، ۵۱ قطعه زمین (۱۰۲ واحد مسکونی) در قالب طرح نهضت ملی مسکن و ۲۶ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

عادلی همچنین افزود: ۲۳ قطعه زمین دیگر شامل ۴۶ واحد مسکونی نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن به تعاونی فرهنگیان شهرستان تخصیص داده شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی پلدختر با اشاره به روند اجرایی پروژه بیان کرد: عملیات آماده‌سازی این سایت توسط شهرداری پلدختر در حال انجام است و در حال حاضر پروژه حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای به‌موقع عملیات آماده‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، نقش مهمی در تسریع روند ساخت‌وساز و تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان پلدختر خواهد داشت.

انتهای پیام/