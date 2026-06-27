سامانه بارشی از یکشنبه در مازندران فعال میشود/ هشدار زرد هواشناسی برای بارش و رعدوبرق
ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی از اوایل روز یکشنبه ۷ تیر تا صبح دوشنبه ۸ تیر در استان خبر داد و نسبت به وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، آبگرفتگی معابر و افزایش آب رودخانهها هشدار داد..
به گزارش ایلنا، ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۲ اعلام کرد که از اوایل روز یکشنبه ۷ تیر تا صبح دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، سامانه بارشی در سطح استان فعال خواهد شد.
بر اساس این هشدار، رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و رعد و برق، مهمترین مخاطرات این سامانه خواهد بود.
هواشناسی مازندران نسبت به آبگرفتگی معابر، افزایش آب رودخانهها، احتمال ریزش سنگ در ارتفاعات، خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان و همچنین وقوع صاعقه هشدار داده است.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها خودداری کنند، هنگام تردد در جادهها و محورهای کوهستانی احتیاط داشته باشند، از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی پرهیز کنند و نسبت به استحکام سازههای موقت و کممقاوم اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.