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سامانه بارشی از یکشنبه در مازندران فعال می‌شود/ هشدار زرد هواشناسی برای بارش و رعدوبرق

سامانه بارشی از یکشنبه در مازندران فعال می‌شود/ هشدار زرد هواشناسی برای بارش و رعدوبرق
کد خبر : 1804836
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اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی از اوایل روز یکشنبه ۷ تیر تا صبح دوشنبه ۸ تیر در استان خبر داد و نسبت به وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، آبگرفتگی معابر و افزایش آب رودخانه‌ها هشدار داد..

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۲ اعلام کرد که از اوایل روز یکشنبه ۷ تیر تا صبح دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، سامانه بارشی در سطح استان فعال خواهد شد.

بر اساس این هشدار، رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و رعد و برق، مهم‌ترین مخاطرات این سامانه خواهد بود.

هواشناسی مازندران نسبت به آبگرفتگی معابر، افزایش آب رودخانه‌ها، احتمال ریزش سنگ در ارتفاعات، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان و همچنین وقوع صاعقه هشدار داده است.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند، هنگام تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی احتیاط داشته باشند، از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی پرهیز کنند و نسبت به استحکام سازه‌های موقت و کم‌مقاوم اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

 

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