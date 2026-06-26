ادارات سیستان و بلوچستان روز «شنبه» با دو ساعت تاخیر آغاز می شوند
بنا به دستور استاندار سیستان وبلوچستان؛ ساعت فعالیت تمامی ادارات به دلیل برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مصر با ۲ ساعت تاخیر آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، بنا به دستور استاندار سیستان وبلوچستان؛ ساعت فعالیت تمامی ادارات، بانکها، مؤسسات عمومی و دستگاههای اجرایی استان، به دلیل برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مصر در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه و در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی، تقویت همبستگی و انسجام ملی، با ۲ساعت تأخیر آغاز شده و کارکنان از ساعت ۹صبح در محل کار خود حضور خواهند یافت.
ساعت فعالیت دستگاههای خدماترسان، امدادی، بهداشتی و درمانی، همچنین نهادهای نظامی و انتظامی، بدون تغییر و مطابق روال معمول خواهد بود.