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غرق شدن 3 نفر در مناطق شنا ممنوع شهرستان تنکابن

غرق شدن 3 نفر در مناطق شنا ممنوع شهرستان تنکابن
کد خبر : 1804735
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فرماندار شهرستان تنکابن گفت: یک پدر 60 ساله، دختر 17 ساله وی و همچنین یک جوان بومی در مناطق شنا ممنوع ساحل این شهرستان غرق شدند. این افراد با وجود هشدارهای مکرر نیروهای امدادی و علائم هشداردهنده، بدون توجه به ممنوعیت شنا وارد دریا شدند و جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، مرتضی شکوهی افزود: یک پدر 60 ساله و دختر 17 ساله اهل استان البرز در منطقه شنا ممنوع ساحل لشتو، به‌رغم آنکه پس از تذکر و هدایت نیروهای گشت ساحلی از آب خارج شده بودند، بار دیگر در غیاب نیروهای امدادی بدون توجه به اخطارها وارد دریا شدند و جان خود را از دست دادند.

وی به وضعیت مادر این خانواده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حادثه غرق‌شدگی، مادر خانواده توسط نیروهای نجات‌غریق و امدادی نجات پیدا کرد، اما متأسفانه پدر 60 ساله خانواده و دختر 17 ساله آنها به‌رغم تلاش‌های نیروهای نجات‌غریق و امدادی غرق شدند و جان خود را از دست دادند.

فرماندار شهرستان تنکابن به غرق شدن یک جوان دیگر از ساکنان بومی منطقه اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: همزمان یک جوان بومی در نزدیکی رودخانه چشمه‌کیله وارد دریا شد و متأسفانه این فرد دچار حادثه شده است. تاکنون پیکر این جوان پیدا نشده و عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد.

شکوهی نگرانی خود را از بی‌توجهی برخی مسافران به هشدارهای متعدد مبنی بر خودداری از شنا در مناطق ممنوعه ابراز داشته و تصریح کرد: هر 3 نفر با وجود نصب علائم هشداردهنده و اخطارهای مکرر وارد مناطق مذکور شده بودند. 12 تا 13 نفر دیگر نیز توسط نیروهای امدادی از غرق شدن نجات یافتند.

وی به افزایش حجم سفرها در شهرستان تنکابن اشاره کرده و بیان داشت: با توجه به حضور گسترده مسافران، جلسه اضطراری با حضور مدیرکل امور اجتماعی استانداری و رئیس هیئت نجات غریق استان مازندران برای بررسی راهکارهای افزایش پوشش امدادی در سواحل و تقویت خدمات نجات برگزار شده است.

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