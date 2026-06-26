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مدیرعامل هلال‌احمر استان سمنان خبر داد:

7 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی شهمیرزاد به فولادمحله

7 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی شهمیرزاد به فولادمحله
کد خبر : 1804731
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در محور مواصلاتی شهمیرزاد به فولادمحله، فرعی روستای کولیم، 7 مصدوم برجای گذاشت. مصدومان این حادثه رانندگی پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، حسین درخشان به تشیح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در محور مواصلاتی شهمیرزاد به فولادمحله، فرعی روستای کولیم، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اعلام شد.

وی ادامه داد: تیم امداد و نجات پایگاه نیزوا بی‌درنگ به محل حادثه اعزام شده و پس از ارزیابی مشخص شد این سانحه 7 مصدوم دارد. نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و پیش‌بیمارستانی، مصدومان را با آمبولانس‌های هلال‌احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

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