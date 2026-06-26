معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاههای اجرایی استان همدان روز 6 تیر
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان گفت: برای همراهی با حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال در چارچوب رقابتهای جامجهانی 2026، ساعت کاری ادارات، دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی این استان روز شنبه 6 تیر ماه از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عباس کرکهآبادی افزود: با توجه به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی مصر در چارچوب رقابتهای جام جهانی و با موافقت استاندار همدان، فعالیت تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی استان همدان در روز شنبه 6 تیر ماه از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.
وی به دلایل اتخاذ تصمیمات فوق اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این تصمیمات در راستای همراهی با موج حمایتهای مردمی از تیم ملی فوتبال ایران، تقویت روحیه همدلی و انسجام ملی و فراهمسازی امکان تماشای کامل مسابقه مذکور برای علاقهمندان در کنار خانوادهها، اتخاذ شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان اظهار داشت: دستگاههای اجرایی خدماترسان، امدادی، درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین بانکها مشمول این مصوبه نیستند. بنابراین دستگاههای فوق مطابق روال همیشه و بدون تغییر در ساعت کاری، به فعالیت کاری خود خواهند پرداخت.