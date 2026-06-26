به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: به منظور هماهنگی با شور و شوق ملی و پاسداشت حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال مصر و طبق دستور استاندار هرمزگان، فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه 6 تیر ماه از 9:30 آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان، مراکز امدادی و نهادهای نظامی و انتظامی استان کرمانشاه از تصمیمات اتخاذ شده فوق مستثنی هستند. بنابراین دستگاه‌های فوق مطابق روال معمول به فعالیت‌های کاری خواهند پرداخت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به نحوه برگزاری جلسات اضطراری و خدمات ضروری شهری اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: جلسات اضطراری و خدمات ضروری شهری در روز شنبه 6 تیر ماه طبق روال عادی و بدون هیچگونه تغییر زمانی پیگیری خواهد شد.

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