معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاههای اجرایی استان هرمزگان روز 6 تیر
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: به دستور استاندار، ساعت آغاز بکار تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی این استان در روز شنبه 6 تیر ماه، با 2 ساعت تأخیر و از ساعت 9:30 صبح اعلام شد تا هواداران تیم ملی بتوانند این دیدار حساس را بدون دغدغه شغلی تماشا کنند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: به منظور هماهنگی با شور و شوق ملی و پاسداشت حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال مصر و طبق دستور استاندار هرمزگان، فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان در روز شنبه 6 تیر ماه از 9:30 آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس، آتشنشانی، دستگاههای اجرایی خدماترسان، مراکز امدادی و نهادهای نظامی و انتظامی استان کرمانشاه از تصمیمات اتخاذ شده فوق مستثنی هستند. بنابراین دستگاههای فوق مطابق روال معمول به فعالیتهای کاری خواهند پرداخت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به نحوه برگزاری جلسات اضطراری و خدمات ضروری شهری اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: جلسات اضطراری و خدمات ضروری شهری در روز شنبه 6 تیر ماه طبق روال عادی و بدون هیچگونه تغییر زمانی پیگیری خواهد شد.