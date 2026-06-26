خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان روز 6 تیر

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان روز 6 تیر
کد خبر : 1804722
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: به دستور استاندار، ساعت آغاز بکار تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان در روز شنبه 6 تیر ماه، با 2 ساعت تأخیر و از ساعت 9:30 صبح اعلام شد تا هواداران تیم ملی بتوانند این دیدار حساس را بدون دغدغه شغلی تماشا کنند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: به منظور هماهنگی با شور و شوق ملی و پاسداشت حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال مصر و طبق دستور استاندار هرمزگان، فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه 6 تیر ماه از 9:30 آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان، مراکز امدادی و نهادهای نظامی و انتظامی استان کرمانشاه از تصمیمات اتخاذ شده فوق مستثنی هستند. بنابراین دستگاه‌های فوق مطابق روال معمول به فعالیت‌های کاری خواهند پرداخت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به نحوه برگزاری جلسات اضطراری و خدمات ضروری شهری اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: جلسات اضطراری و خدمات ضروری شهری در روز شنبه 6 تیر ماه طبق روال عادی و بدون هیچگونه تغییر زمانی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی