به گزارش ایلنا، جلیل بالایی افزود: این تصمیم با دستور استاندار کرمانشاه و در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان و همراهی با درخواست شهروندان شریف برای فراهم شدن امکان تماشای مسابقه مذکور اتخاذ شده است. بنابراین ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان، مراکز امدادی و نهادهای نظامی و انتظامی استان کرمانشاه از تصمیمات اتخاذ شده فوق مستثنی هستند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مذکور مطابق روال معمول به فعالیت‌های کاری خود خواهند پرداخت.

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