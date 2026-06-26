معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه روز 6 تیر
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: به منظور رفاه حال شهروندان شریف استان و امکان تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران، دستگاههای اجرایی، بیمهها و بانکهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی استان در روز شنبه 6 تیر ماه با 2 ساعت تأخیر و از ساعت 9 صبح آغاز بکار خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، جلیل بالایی افزود: این تصمیم با دستور استاندار کرمانشاه و در راستای خدمترسانی مطلوبتر به شهروندان و همراهی با درخواست شهروندان شریف برای فراهم شدن امکان تماشای مسابقه مذکور اتخاذ شده است. بنابراین ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس، آتشنشانی، دستگاههای اجرایی خدماترسان، مراکز امدادی و نهادهای نظامی و انتظامی استان کرمانشاه از تصمیمات اتخاذ شده فوق مستثنی هستند. بر این اساس دستگاههای اجرایی مذکور مطابق روال معمول به فعالیتهای کاری خود خواهند پرداخت.