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معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان سمنان روز 6 تیر

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان سمنان روز 6 تیر
کد خبر : 1804715
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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان گفت: در راستای همراهی با تیم ملی و تماشای کامل بازی فوتبال ایران و مصر در چارچوب رقابت‌های جام‌جهانی 2026، ساعت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات عمومی این استان در روز شنبه 6 تیر ماه از ساعت 9 صبح آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، رضا عبدالله‌زاده افزود: با توجه به برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مصر در چارچوب رقابت‌های جام‌جهانی 2026 در ساعت 6:30 روز شنبه 6 تیر ماه ساعت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها و مؤسسات عمومی استان سمنان از ساعت 9 صبح آغاز می‌شود.

وی به دلایل اتخاذ تصمیمات فوق اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این تصمیمات به منظور همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران، تقویت روحیه همدلی و انسجام ملی و همچنین فراهم شدن امکان تماشای این دیدار برای علاقه‌مندان به فوتبال و تیم ملی ایران، اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان اظهار داشت: بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز امدادی و نهادهای نظامی و انتظامی این استان از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی بوده و مطابق روال معمول به فعالیت‌های کاری خود خواهند پرداخت.

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