معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاههای اجرایی استان زنجان روز 6 تیر
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان گفت: به دستور استاندار فعالیت کاری ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و مؤسسات عمومی این استان در روز شنبه 6 تیر ماه با یک ساعت و نیم تأخیر و از ساعت 8:30 صبح آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی افزود: این تصمیم با توجه به برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی مصر در چارچوب مسابقات جام جهانی 2026 اتخاذ شده است که قرار است ساعت 6:30 صبح روز شنبه 6 تیر ماه برگزار شود و به مصاف یکدیگر بروند.
وی ادامه داد: این تصمیمات در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران اتخاذ شده است تا کارکنان تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی بانکها و مؤسسات عمومی استان بتوانند با فراغ بال و بدون دغدغه، این دیدار هیجانانگیز را پیگیری کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان اظهار داشت: دستگاههای اجرایی خدماترسان، امدادی، درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی مشمول این تصمیمات نیستند. بنابراین دستگاههای اجرایی فوق طبق روال عادی به فعالیتهای کاری خود خواهند پرداخت.