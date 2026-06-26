معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاههای اجرایی خراسان شمالی روز 6 تیر
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی گفت: به منظور فراهم شدن امکان تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی فوتبال مصر در رقابتهای جام جهانی 2026، فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی این استان در روز شنبه 6 تیر ماه از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حسین فرجی افزود: با توجه به برگزاری این دیدار حساس از ساعت 6:30 صبح و در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران، ساعت آغاز به کار تمامی ادارات، موسسات عمومی و دستگاههای اجرایی استان خراسان شمالی روز شنبه 6 تیر ماه از ساعت 9 صبح خواهد بود.
وی ادامه داد: این تصمیم در چارچوب اطلاعیه وزارت کشور اتخاذ شده و بر اساس آن، کارکنان ستاد وزارت کشور، استانداریها و سازمانهای تابعه نیز میتوانند در صورت نیاز، با حداکثر 2 ساعت تأخیر و به صورت شناور در محل کار خود حاضر شوند تا امکان تماشای این رویداد مهم ورزشی را داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی خدماترسان، امدادی، درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین بانکها مشمول این مصوبه نیستند. بنابراین دستگاههای فوق مطابق روال همیشه و بدون تغییر در ساعت کاری، به فعالیت کاری خود خواهند پرداخت.