به گزارش ایلنا، حسین فرجی افزود: با توجه به برگزاری این دیدار حساس از ساعت 6:30 صبح و در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران، ساعت آغاز به کار تمامی ادارات، موسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی روز شنبه 6 تیر ماه از ساعت 9 صبح خواهد بود.

وی ادامه داد: این تصمیم در چارچوب اطلاعیه وزارت کشور اتخاذ شده و بر اساس آن، کارکنان ستاد وزارت کشور، استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه نیز می‌توانند در صورت نیاز، با حداکثر 2 ساعت تأخیر و به صورت شناور در محل کار خود حاضر شوند تا امکان تماشای این رویداد مهم ورزشی را داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان، امدادی، درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین بانک‌ها مشمول این مصوبه نیستند. بنابراین دستگاه‌های فوق مطابق روال همیشه و بدون تغییر در ساعت کاری، به فعالیت کاری خود خواهند پرداخت.

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