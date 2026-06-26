به گزارش ایلنا، حسین موهبتی افزود: با توجه به برگزاری مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال مصر در چهارچوب مسابقات جام‌جهانی 2026 که روز شنبه 6 تیر ماه ساعت 6:30 صبح در مقابل تیم ملی مصر برگزار می‌شود، ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان خراسان جنوبی با تأخیر شروع به کار خواهند کرد.

وی ادامه داد: این تصمیمات، حسب دستور استاندار و با هدف فراهم کردن امکان همراهی هرچه بیشتر مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تیم ملی کشورمان اتخاذ شده است. با این تصمیم، کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در کنار میلیون‌ها ایرانی در این رویداد مهم ورزشی به حمایت از تیم ملی بپردازند.

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