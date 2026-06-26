خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی روز 6 تیر

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی روز 6 تیر
کد خبر : 1804702
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی گفت: به منظور همراهی هرچه بیشتر کارکنان و شهروندان با دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر در جام‌جهانی 2026، ساعت آغاز بکار ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان روز شنبه 6 تیر ماه تغییر کرد.

به گزارش ایلنا، حسین موهبتی افزود: با توجه به برگزاری مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال مصر در چهارچوب مسابقات جام‌جهانی 2026 که روز شنبه 6 تیر ماه ساعت 6:30 صبح در مقابل تیم ملی مصر برگزار می‌شود، ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان خراسان جنوبی با تأخیر شروع به کار خواهند کرد.

وی ادامه داد: این تصمیمات، حسب دستور استاندار و با هدف فراهم کردن امکان همراهی هرچه بیشتر مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تیم ملی کشورمان اتخاذ شده است. با این تصمیم، کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در کنار میلیون‌ها ایرانی در این رویداد مهم ورزشی به حمایت از تیم ملی بپردازند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی