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معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر روز 6 تیر

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر روز 6 تیر
کد خبر : 1804700
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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر گفت: به منظور فراهم شدن امکان تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال مصر در چارچوب رقابت‌های جام‌جهانی، ساعت آغاز بکار ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان روز شنبه 6 تیر ماه با 2 ساعت تأخیر همراه خواهد بود.

به گزارش ایلنا، فردین اسلامی‌راد افزود: با توجه به برگزاری دیدار مهم تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر از ساعت 6:30 صبح روز شنبه 6 تیر ماه و با موافقت استاندار بوشهر، ساعت کاری و فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در روز شنبه 6 تیر ماه با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

وی به دلایل اتخاذ تصمیمات فوق اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این تصمیمات به منظور فراهم شدن امکان تماشای این مسابقه فوتبال از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کنار خانواده، همچنین در راستای تقویت همبستگی ملی و حمایت از تیم ملی فوتبال کشور، اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر اظهار داشت: بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران دلگرم به حمایت، پشتیبانی و دعای خیر مردم کشور هستند. امیدواریم اتخاذ این تصمیمات نیز در تقویت روحیه ملی و حمایت از نمایندگان کشورمان در رقابت‌های جام‌جهانی مؤثر باشد.

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