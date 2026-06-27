سالانه ۳۶ هزار تن بادام در چهارمحال و بختیاری تولید می شود

روح الله سعیدی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ظرفیت بالای باغات استان اظهار داشت: سطح کل باغات ۵۲ هزار و ۲۳۰ هکتار است که سالانه ۲۶۱ هزار و ۴۴۸ تن محصول تولید می شود.

وی افزود: استان با ۲۳ هزار هکتار باغ بادام و تولید سالانه ۳۶ هزار تن، موفق به کسب رتبه اول تولید بادام در کشور شده است.

سعیدی بیان کرد: میزان صادرات مغز بادام مامایی استان از ابتدای سال جاری تا اواسط خرداد، بالغ بر ۱۸۷.۳ تن در قالب ۲۱ محموله بوده است.

به گفته وی شهرک تخصصی بادام در سامان با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در مسیر تبدیل به یکی از قطب‌های فرآوری بادام کشور قرار دارد و برای تکمیل زنجیره ارزش در حال واگذاری به متقاضیان است.

معاون جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از افزایش سطح گلخانه ها به ۱۲۵ هکتار در قالب ۲۷۹ واحد خبر داد و افزود: ۱۰۹ هکتار به تولید سبزی و صیفی با تولید ۱۸ هزار و ۵۳۰ تن و ۱۶ هکتار به گل و گیاهان زینتی با تولید ۱۷ میلیون شاخه گل اختصاص دارد. سعیدی ادامه داد: همچنین ۷۰ هکتار گلخانه جدید با پیشرفت ۳۰ تا ۷۰ درصد در حال ساخت است.

وی با اشاره به بخش صادرات از ارسال ۹۵ محموله فلفل دلمه ای به وزن ۱,۶۱۵ تن و صادرات ۶ هزار و ۴۵۰ تن سیب زمینی به کشورهای افغانستان ، ترکمنستان، عراق و عمان خبر داد.

سعیدی از توزیع ۲۳۰ هزار اصله نهال مثمر اصلاح شده، اصلاح و احیای ۳,۵۴۶ هکتار باغ و جایگزینی ۴۵۰ هکتار باغ فرسوده خبر داد و گفت : همچنین عملیات سرشاخه کاری گردو در ۶۵۴ هکتار و ۳۵۰ هکتار بادام اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تامین ۶ هزار تن بذر گندم و جو، تولید بذر سیب زمینی عاری از ویروس و توزیع ۱۹ هزار تن کود اوره، ۲,۰۸۱ تن فسفاته و ۲,۸۳۶ تن پتاسه خبر داد.

وی اجرای طرح پایداری تولید در بیش از ۷۰ هزار هکتار اراضی دیم و جذب ادوات به ارزش ۲۲۶ میلیارد ریال از دیگر دستاوردها عنوان نمود.

وی در پایان به توسعه کشت زعفران در ۵۰ هکتار با توزیع ۵ تن پیاز یارانه ای و ۳۵ هزار نشاء گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: این اقدامات در راستای توسعه پایدار کشاورزی و افزایش بهره وری در استان اجرا شده است.

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