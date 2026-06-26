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آغاز به کار تمامی ادارات چهارمحال و بختیاری فردا با ۲ ساعت تأخیر خواهد بود

آغاز به کار تمامی ادارات چهارمحال و بختیاری فردا با ۲ ساعت تأخیر خواهد بود
کد خبر : 1804681
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روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: به منظور حمایت از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و فراهم شدن امکان تماشای دیدار این تیم، ساعت آغاز به کار تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر نهادهای مشمول در استان، روز آینده با ۲ ساعت تأخیر خواهد بود.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری بر اساس این اطلاعیه، با موافقت استاندار چهارمحال و بختیاری، فعالیت دستگاه‌های یادشده از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود تا کارکنان بتوانند دیدار تیم ملی فوتبال ایران را که از ساعت ۶:۳۰ صبح برگزار می‌شود، دنبال کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز امدادی، درمانی، امنیتی و سایر واحدهایی که به دلیل ماهیت فعالیت خود موظف به ارائه خدمات مستمر هستند، مطابق ضوابط و برنامه‌ریزی‌های داخلی، بدون تغییر به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

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