آغاز به کار تمامی ادارات چهارمحال و بختیاری فردا با ۲ ساعت تأخیر خواهد بود

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری بر اساس این اطلاعیه، با موافقت استاندار چهارمحال و بختیاری، فعالیت دستگاه‌های یادشده از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود تا کارکنان بتوانند دیدار تیم ملی فوتبال ایران را که از ساعت ۶:۳۰ صبح برگزار می‌شود، دنبال کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز امدادی، درمانی، امنیتی و سایر واحدهایی که به دلیل ماهیت فعالیت خود موظف به ارائه خدمات مستمر هستند، مطابق ضوابط و برنامه‌ریزی‌های داخلی، بدون تغییر به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

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