معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاههای اجرایی استان اردبیل روز 6 تیر
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل گفت: با توجه به موافقت استاندار و رییس شورای اداری و به منظور همراهی با موج مردمی حمایت از تیم ملی فوتبال ایران و تقویت روحیه همدلی ملی تمام ادارات و دستگاههای اجرایی این استان روز شنبه 6 تیر ماه از ساعت 9 صبح کار خود را آغاز خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، عزیز حبیبی افزود: دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر در چارچوب رقابتهای جام جهانی 2026 در ساعت 6:30 صبح 6 تیر آغاز میشود. در راستای فراهم شدن امکان تماشای این دیدار برای علاقهمندان، فعالیت تمام ادارات، مؤسسات عمومی و دستگاههای اجرایی استان از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.
وی به ساعت کاری دستگاههای خدماترسان و امدادی در روز شنبه 6 تیر ماه اشاره کرده و ادامه داد: ساعت فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی بخشهای خدماترسان، امدادی، بهداشتی و درمانی، همچنین نهادهای نظامی و انتظامی و بانکها، مشمول این تصمیم نیستند و طبق روال همیشگی موظف به ارائه خدمات خواهند بود.