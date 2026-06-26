به گزارش ایلنا، محمدعلی شاه‌حسینی افزود: با هدف فراهم کردن امکان همراهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان یزد با تیم ملی و در عین حال حفظ تداوم ارائه خدمات به شهروندان، فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان یزد با 2 ساعت تأخیر امکان‌پذیر است.

وی به تعیین ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان اشاره کرده و ادامه داد: ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان یزد در روز شنبه 6 تیر ماه تغییری نخواهد کرد و صرفاً زمان شروع و پایان فعالیت کاری کارکنان 2 ساعت به صورت شناور پیش‌بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به ضرورت همراهی با شور و نشاط ملی در آستانه این دیدار تأکید کرده و اظهار داشت: این تصمیم با هدف همراهی علاقه‌مندان به تیم ملی کشور و فراهم کردن شرایط مناسب برای تماشای این دیدار اتخاذ شده است.

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