معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاههای اجرایی استان یزد روز 6 تیر
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد گفت: ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاههای اجرایی این استان در روز شنبه 6 تیر ماه سال جاری و همزمان با برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال مصر شناور بوده و با 2 ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی شاهحسینی افزود: با هدف فراهم کردن امکان همراهی کارکنان دستگاههای اجرایی استان یزد با تیم ملی و در عین حال حفظ تداوم ارائه خدمات به شهروندان، فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی استان یزد با 2 ساعت تأخیر امکانپذیر است.
وی به تعیین ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان اشاره کرده و ادامه داد: ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان یزد در روز شنبه 6 تیر ماه تغییری نخواهد کرد و صرفاً زمان شروع و پایان فعالیت کاری کارکنان 2 ساعت به صورت شناور پیشبینی شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به ضرورت همراهی با شور و نشاط ملی در آستانه این دیدار تأکید کرده و اظهار داشت: این تصمیم با هدف همراهی علاقهمندان به تیم ملی کشور و فراهم کردن شرایط مناسب برای تماشای این دیدار اتخاذ شده است.