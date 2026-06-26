به گزارش ایلنا، محمدعلی طالبی افزود: با توجه به آغاز دیدار تیم ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت 6:30 صبح روز شنبه 6 تیر ماه، به منظور ایجاد بستر مناسب برای تماشای این مسابقه توسط علاقه‌مندان به تیم ملی فوتبال، فعالیت ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی در روز شنبه با 2 ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: این تصمیم با هدف همراهی با علاقه‌مندان به تیم ملی فوتبال کشور و فراهم کردن شرایط مناسب برای تماشای این دیدار اتخاذ شده است. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026 از ساعت 6:30 دقیقه روز شنبه 6 تیر ماه مقابل تیم ملی مصر قرار می‌گیرد.

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