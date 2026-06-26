استاندار کرمان خبر داد:
در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاههای اجرایی استان کرمان روز 6 تیر
استاندار کرمان گفت: فعالیت ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و سایر دستگاههای اجرایی استان کرمان در روز شنبه 6 تیر ماه با 2 ساعت تاخیر آغاز خواهد شد. این تصمیم به دلیل پاسخ به موج پرشور حمایت از تیم ملی و فراهم شدن امکان تماشای دیدار تیم ملی ایران و مصر برای علاقهمندان اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا، محمدعلی طالبی افزود: با توجه به آغاز دیدار تیم ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت 6:30 صبح روز شنبه 6 تیر ماه، به منظور ایجاد بستر مناسب برای تماشای این مسابقه توسط علاقهمندان به تیم ملی فوتبال، فعالیت ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی در روز شنبه با 2 ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: این تصمیم با هدف همراهی با علاقهمندان به تیم ملی فوتبال کشور و فراهم کردن شرایط مناسب برای تماشای این دیدار اتخاذ شده است. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی 2026 از ساعت 6:30 دقیقه روز شنبه 6 تیر ماه مقابل تیم ملی مصر قرار میگیرد.