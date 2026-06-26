به گزارش ایلنا، آرش زره‌تن لهونی افزود: با توجه به برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت 6:30 صبح روز شنبه 6 تیر ماه، فعالیت تمام ادارات، بانک‌ها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان در این روز با 2 ساعت تأخیر آغاز شده و کارکنان از ساعت 9 صبح در محل کار خود حضور خواهند یافت.

وی به ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان و امدادی در روز شنبه 6 تیر ماه اشاره کرده و ادامه داد: ساعت فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی حوزه بخش‌های خدمات‌رسان، امدادی، بهداشتی و درمانی، همچنین نهادهای نظامی و انتظامی، بدون تغییر بوده و این دستگاه‌های اجرایی مطابق روال معمول فعالیت خواهند کرد.

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